В результате вчерашних аукционов Минфин смог реализовать весь скромный объем (10 млрд руб.) предложенных ОФЗ короткой дюрации. При этом нельзя сказать, что был повышенный интерес: несмотря на относительно высокий спрос (17,5 млрд руб.), для продажи всего объема 3-летних ОФЗ 25083 пришлось предоставить некоторую премию (4 б.п., исходя из отсечки YTM 8,44%) ко вторичному рынку на утро аукционного дня (сегодня котировки ушли на YTM 8,3%).

Плавающие бумаги 29012 были проданы без ценового дисконта, однако котировки других бумаг с плавающим купоном просели (в частности, выпуск 29006 вплотную подошел к отметке 103% от номинала).

Благодаря заметному укреплению рубля (обусловленному сообщением о том, что до конца этого года санкции, предусмотренные законопроектом о кремлевской агрессии, скорее всего, введены не будут) вчера рынок классических ОФЗ также продемонстрировал позитивную ценовую динамику (так, доходности длинных бумаг снизились на 10-15 б.п., уйдя на отметку YTM 8,7-8,8%).