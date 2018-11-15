По данным Минфина, профицит бюджета в октябре немного снизился (406 млрд руб. против 511 млрд руб. в сентябре). Впрочем, это никак не исправило ситуацию с ликвидностью – судя по данным ЦБ, чистый отток по бюджетному каналу даже возрос (до 298 млрд руб. со 154 млрд руб. в сентябре). Дело в том, что с сентября объем предоставленной Казначейством ликвидности по РЕПО и депозитам снизился (в сентябре они выросли на 458 млрд руб., а в октябре – лишь на 84 млрд руб.). Кроме того, после двух месяцев практически нулевых чистых заимствований Минфину удалось занять 51 млрд руб. по ОФЗ в октябре.

В ноябре-декабре расходы бюджета будут возрастать, причем темп их повышения будет, скорее всего, превышать рост доходов, из-за чего в ноябре профицит бюджета, по нашим оценкам, снизится до 300 млрд руб., а в декабре возникнет дефицит около 1 трлн руб. Однако, как мы уже отмечали, такая ситуация не улучшит состояние рынка МБК и не позволит RUONIA снизиться. В числе основных аргументов: 1) приток ликвидности в декабре фактически поступит лишь в последних числах месяца и не успеет повлиять на рынок, 2) отсутствие притока рублевой ликвидности из-за приостановки интервенций также должно оказывать негативное влияние (в настоящее время дисконт RUONIA к ключевой ставке уже уменьшился с 20 б.п. до 10-15 б.п. и может сохраниться вблизи этих уровней до конца года).