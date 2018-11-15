Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о запуске специального налогового режима для самозанятых в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в четырех регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.

Одной из целей нового закона является попытка вывода из серой зоны рынка сдачи жилья. Ранее властями уже предпринимались попытки стимулировать сдающих жилье в аренду декларировать свои доходы. Так, им было разрешено регистрироваться в качестве ИП, получать патент и платить налог по ставке 6% от потенциального годового дохода, а не 13% по НДФЛ. Тем не менее схема не возымела особого эффекта. Несмотря на новшества, до сих пор, например, лишь 10% собственников в Москве, сдающих жилье в аренду, платят налоги. Объем ежегодного предложения квартир в аренду оценивается в 300 тысяч, тогда как объем легализованных для сдачи в аренду квартир не превышает 30 тысяч. И за 5 лет объем легализованных квартир вырос только на 10 тысяч.

Конечно, в какой-то степени максимальное упрощение процедуры регистрации и уплаты налога может способствовать выходу из тени еще определенного числа самозанятых. Но деловые взаимоотношения в сегменте физических лиц сложно поставить как на юридические, так и на налоговые рельсы. У сотрудничающих сразу появляется больше обязанностей, чем прав. Таким образом, можно ожидать, что в лучшем случае в результате действия нового закона доля собственников, сдающих в аренду жилье в Москве и уплачивающих налоги, увеличится с текущих 10% до 15% в течение следующих пяти лет. А бюджет Москвы пополнится суммой около 1 млрд рублей, что будет составлять мизерную часть доходов бюджета столицы (в 2018 году они должны превысить 2 трлн рублей).

На мой взгляд, легализации доходов способствует не упрощение администрирования, а, главным образом, выявление самозанятых, сопровождающееся штрафами, а также усиление надзора за их деятельностью. Но любые выявление и надзор, в свою очередь, требуют дополнительных административных расходов. Поэтому на эффективность нового закона рассчитывать не приходится.