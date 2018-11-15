Согласно нашим расчетам, выручка компании вырастет на 7% кв/кв до 663 млрд руб. в результате роста средней цены Urals на 2% кв/кв до 74 долл./баррель, снижения курса рубля к доллару на 6%, а также благодаря сильным операционным показателям: объем добычи жидких углеводородов и объем нефтепереработки выросли на 5% к/к и 8% к/к соответственно. При этом негативный эффект оказал более высокий, по сравнению с ценами на нефть, темп роста экспортной пошлины, который составил 12% к/к.

EBITDA Газпром нефти без учета зависимых компаний, по нашим оценкам, выросла на 6% кв/кв до 178 млрд руб., чистую прибыль мы прогнозируем в размере 106 млрд руб., что на 9% выше показателя за прошлый квартал.

Мы полагаем, что отчетность Газпром нефти будет сильнее, чем в среднем по сектору из-за ограниченного влияния роста экспортных пошлин в отчетном периоде (+21% кв/кв) за счет высокой доли нефтепереработки и высокой доли добычи в проектах, которые не облагаются экспортной пошлиной, а также благодаря возможности быстро нарастить добычу после смягчения ограничений сделки ОПЕК+ в мае текущего года.