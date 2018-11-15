На торгах в Европе в центре внимания оказался британский фунт. Его продолжает кидать в разные стороны на противоречивых новостях о Brexit. Сегодня он подешевел к доллару на 2%, до $1,2751 за британский фунт, растеряв всю прибыль, которую заработал ранее.

Представители Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии заявили, что будут голосовать против проекта соглашения по Brexit, предложенного премьер-министром Терезой Мэй. Сторонники жесткого Brexit могут обратиться к однопартийцам с инициативой об объявлении главе правительства вотума недоверия.

Пара GBP/USD обвалилась к двухнедельным минимумам. Паре EUR/USD удалось удержаться в районе $1,1300 около балансовой линии. Британский фунт один торгуется в минусе против основных валюты, поэтому цель по евро в районе $1,1370 сохраняется.