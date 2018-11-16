В четверг, 15 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 112 коп. (-1,67%), до 65,89 руб., курс евро – на 127 коп. (-1,68%), до 74,68 руб.

За четверг российская валюта значительно укрепила свои позиции против иностранных валют. Она смогла практически полностью отыграть все потери, которые понесла с начала ноября. Поводом для её укрепления стала информация об отсрочке ужесточения антироссийских санкций со стороны США. На фоне стабилизации цен на нефть спекулянты вновь поверили в рубль. К вечеру торговой сессии пара доллар/рубль снизилась до 65,86 руб., евро/рубль – до 74,66 руб.

Участники рынка ждут встречи лидеров России и США во время саммита G20. В связи с этим пауза во ведении новых санкций стала для российского рубля положительным фактором. Может быть, трейдеры стали выкупать рубль, так как в Госдепе не определились с содержанием нового пакета санкций. Помощник госсекретаря США Кристофера Форда заявил, что продолжают работать над содержанием второго пакета санкций против России.

Сырьевой рынок утром восстанавливал позиции после «черного вторника» и волатильной среды и к середине дня стабилизировался. Баррель Brent стоит $66,13 и подрастает на символические 0,02%. Свежий отчет API подтвердил очередную волну роста запасов сырья в США, от сегодняшних данных Минэнерго ждем подтверждения и усиления давления на сырьевые котировки.

На фоне снижения геополитических рисков и восстановления нефтяных котировок от рублевых пар стоит ожидать дальнейшего падения. Дополнительную поддержку рубль будет получать от налогового периода. На сегодня целевые уровни в паре доллар/рубль – 65,55 руб., евро/рубль – 74,40 руб.