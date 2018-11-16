Американские биржевые площадки в четверг завершили торги ростом на фоне заявлений торгового представителя Роберта Лайтхайзера о том, что Вашингтон приостановил введение новых пошлин на товары из Китая.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,06%, закрывшись на отметке 2730,20 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,83%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,72%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и осталась на уровне 3,11%.

Инвесторы уже много раз обжигались при попытках уладить торговый конфликт между двумя крупнейшими мировыми экономиками и вот наконец в преддверии саммита G20 появился свет в конце тоннеля. Си Цзиньпин и Дональд Трамп в телефонной беседе выразили согласие по вопросу скорейшего устранения барьеров, мешающих прийти к консенсусу по взаимной торговле. И хотя на встрече двух лидеров в конце ноября в Аргентине вряд ли сразу удастся решить накопившиеся проблемы, сам факт переговоров и приостановка обмена пошлинами на время снимает напряженность по данному вопросу.

Другой темой, волнующей рынки, безусловно является монетарная политика ФРС США. Регулятор продолжает идти по пути сворачивания стимулирующих мер, опережая европейских и азиатских коллег, и постепенно приводит инвесторов к пониманию, что эра дешевых денег подходит к своему завершению, и это время от времени будет создавать волатильность на фондовых рынках.

Несмотря на вышедшие в "медвежьем" ключе данные по запасам от Минэнерго США, по итогам прошедших торгов нефтяные котировки Brent выросли на 0,79%, закрывшись на отметке $66,68. На мой взгляд, весь негатив от вышедших цифр игроки уже компенсировали сильнейшим снижением цены "черного золота" в предыдущие дни.

В настоящий момент позитивным фактором для "быков" является тот факт, что цена эталонного сорта Brent находится выше уровня $65, создавая предпосылки для постепенного роста в район $71—72 за баррель.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,12% закрывшись на отметке 2381,45 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2365 — 2350 пунктов, сопротивления по-прежнему расположены на 2390 — 2400 пунктов.

На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 112000 и 110100 пунктов. Основное сопротивление расположено на 114000 пунктов, при проходе которого инструмент может вырасти до уровня 116000. Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,89, укрепившись на 1,68% по отношению к американскому доллару. Положительной динамике курса национальной валюты способствовала позитивная конъюнктура на рынках и в валютах развивающихся стран. В четверг индекс MSCI Emerging Market поднялся на 1,5%, продемонстрировав максимальный недельный рост.

В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,25 и 66,50. Поддержки находятся на 65,75 и 65,45.