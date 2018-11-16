С точки зрения аппетита к риску вопрос торговых противоречий США-Китай остается определяющим. За последние сутки в СМИ обсуждалось несколько практически противоположных заявлений официальных лиц по этому вопросу. Так, министр торговли США У.Росс вчера заявил, что США все же планируют с января повысить пошлины на импорт китайских товаров на 200 млрд долл с 10% до 25%, а встреча лидеров США и Китая на саммите G-20 (30 ноября — 1 декабря) с большой вероятностью не принесет полноценной формальной сделки, а в лучшем случае лишь обозначит «Рамочную основу» для дальнейших переговоров.

Газета Financial Times со ссылкой на свои неназванные источники, напротив, сообщила, что якобы торговый представитель США Р.Лайтхайзер сообщил некоторым руководителям американских компаний о перенесении сроков введения нового раунда пошлин в отношении китайских товаров, однако сам Лайтхайзер опроверг данную информацию, заявив, что не делал подобных заявлений.

Вопрос торговых пошлин на текущий момент очень важен для риск-аппетита на рынках, но, вероятно, до саммита G-20 ожидать какого-либо прояснения ситуации вряд ли рационально. Пока можно только констатировать, что переговоры между сторонами возобновлены (ранее глава Минфина США С.Мнучин сообщал о телефонном разговоре с вице-премьером Китая Лю Хе, а по сообщениям китайских СМИ вице-премьер страны собирается в ближайшее время посетить Штаты для продолжения переговоров), но пока складываются весьма тяжело.

Что касается российского рынка акций, то вчерашний торговый день прошел для рынка в умеренно-позитивном ключе – индекс Мосбиржи прибавил символические 0,1%, однако за счет ослабления рубля в валютном выражении рост российских акций заметно более весомый (индекс РТС прибавил 1,2%). За счет валютного фактора внутренние секторы смотрятся на текущий момент предпочтительнее. На горизонте ближайших торговых сессий видим перспективы возвращения индекса Мосбиржи к отметкам в 2400-2430 пунктов.