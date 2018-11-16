Нефтяной рынок в пятницу продолжает расти. Баррель Brent торгуется по $67,12 и дорожает на 0,75%, легкий сорт WTI почти не отстает, прибавляет 0,7% и стоит $57,07. Черное золото поднимается в цене благодаря техническому фактору прошлой перепроданности и некоторой коррекции в долларе. На другой чаше весов, «медвежьей», показатели по запасам нефти в Штатах и новый исторический максимум уровня добычи сырья.

Запасы нефти в США за неделю к 9 ноября, по наблюдениям Минэнерго, взлетели на 10,3 млн баррелей и составили 442,1 млн баррелей. Это максимум за более чем полтора года. При этом Штаты понизили как экспортные объемы (-0,3 млн баррелей), так и импортные (-0,087 млн баррелей).

Продолжила расти загруженность НПЗ (90,1%), а добыча расширилась до нового исторического рекорда и составила 11,7 млн баррелей в сутки.

Все это рынок проигнорировал, посчитав, что фактор коррекции в долларе и перепроданности в самой нефти сильнее. Последствия этого мы и видим сейчас в котировках.

Сегодня нефть останется в положительной области, если внешний фон не преподнесет сюрпризов. Баррель Brent будет торговаться в границах $66,60-68,50.