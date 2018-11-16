Рынок акций РФ и рубль в начале дня немного подрастут на внешнем позитиве. Рынок нефти окажет поддержку стоимости российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное повышение индекса Мосбиржи – примерно на 0,3%, в район отметки 2390 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2380 и 2370, значимыми сопротивлениями станут отметки 2400 и 2420, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго капитал".

Растущая утром нефть может обеспечить поддержку рублю на утренних торгах, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 65,2-66,6 рубля, для европейской валюты — 73,9-75,4 рубля, оценил он.

Прогноз курса доллара на сегодняшние торги: 65,85-66,5 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,8-1,7% на фоне осторожного оптимизма инвесторов по поводу торговых отношений с Китаем.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,3-0,9%. Азиатские биржи при этом менялись разнонаправленно, японский Nikkei 225 снижался на 0,6%, китайский Shanghai SE Composite Index рос на 0,4%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 1%, до 67,30 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,134 доллара против 1,133 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций по итогам торгов четверга подорожал на улучшении внешнего фона и значительном укреплении рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,12%, до 2381,45 пункта, индекс РТС — на 1,24%, до 1131,13 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 1,12 рубля, до 65,90 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 74,68 рубля.