МТС впервые консолидирует в отчетности операции МТС-Банка. Во вторник, 20 ноября, МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовую отчетность за 3 кв. 2018 г. по МСФО. Мы прогнозируем значительный рост выручки, в том числе благодаря сильной динамике продаж устройств в России, и начала консолидации показателей МТС-Банка. Мы также ожидаем сохранения относительно приемлемого уровня рентабельности, несмотря на некоторое отрицательное влияние отмены внутреннего роуминга и повышения платы за радиочастоты.

В частности, мы прогнозируем рост консолидированной выручки МТС на 10% (здесь и далее – год к году) до 125,8 млрд руб. (1,9 млрд долл.) и увеличение OIBDA на 15% до 56,3 млрд руб. (858 млн долл.), в значительной мере предопределенное использованием стандартов МСФО 9, 15 и 16. Соответственно, мы ожидаем рентабельность по OIBDA на уровне 44,7%, на 2,1 п.п. выше уровня годичной давности. Чистая прибыль, по нашим прогнозам, составит 13,8 млрд руб. (211 млн долл.). Рост выручки в РФ может составить 3%. Согласно нашим прогнозам, выручка от услуг мобильной связи МТС в России увеличится на 2% до 117,5 млрд руб. (1,8 млрд долл.), а продажи мобильных устройств – на 27% до 17,1 млрд руб. (260 млн долл.).

Мы также ожидаем роста выручки от услуг фиксированной связи на 1% до 15,3 млрд руб. (234 млн долл.). OIBDA компании в России может увеличиться на 14% до 53 млрд руб. (814 млн долл.). На Украине же выручка МТС может вырасти на 8% до 3,2 млрд гривен (117 млн долл.), а OIBDA – составить 1,7 млрд гривен (62 млн долл.) при рентабельности 53,4%.

Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ. Результаты за 3 кв. 2018 г. должны подтвердить лидерство МТС на российском рынке мобильной связи и отразить основные тенденции сектора, предполагающие ограниченный рост сервисной выручки и некоторое давление на рентабельность. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции МТС, но также в секторе рекомендуем ПОКУПАТЬ бумаги Veon (VEON US), который в последнее время существенно улучшил свой инвестиционный профиль.