Годовой рост ВВП Украины в 3К18 замедлился до 2,8%, тогда как в 2К18 он составлял 3,8%. По нашим расчетам, в результате за 9М18 экономика страны выросла на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Росту ВВП за 9М18 способствовали повышение активности в строительстве (на 5,4%) и увеличение оборота розничной торговли (на 5,5%). Выпуск в сельском хозяйстве за 9М18 вырос на 4,9%, а в промышленности он повысился на 1,8% по сравнению с 9М17. В то же время грузооборот за 9М18 сократился на 2,6% относительно того же периода 2017 года.

Учитывая текущую динамику, мы ожидаем, что по итогам 2018 года ВВП Украины вырастет не менее чем на 3%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.