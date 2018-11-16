Доллар США накануне дешевел, несмотря на достаточно неплохие данные по розничным продажам в октябре. Министерство торговли США сообщило, что розничные продажи выросли в октябре на 0,8% после снижения на 0,1% в сентябре. В годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,6% после роста на 4,2% ранее. При этом ведомство в своем отчете отмечает, что потребительские расходы сохраняют большую часть своего сильного импульса. Возможным объяснением снижения доллара США может стать интерпретация рынком заявлений главы ФРС, сделанных накануне. Джером Пауэлл, выступая накануне, выразил оптимизм в отношении состояния экономики США, однако при этом отметил, что в следующем году она (экономика) может столкнуться с трудностями. В числе основных вызовов: замедление глобального спроса, угасание фискальных стимулов в стране, отложенный эффект от изменения политики ФРС. Евро сохраняет позиции на отметках выше 1.13 в паре с долларом США, не обращая внимания на сохраняющиеся риски со стороны “итальянского вопроса” и Brexit. Сегодня в 13.00 мск будут опубликованы окончательные данные по инфляции в еврозоне за октябрь. Финальные цифры, как ожидается, подтвердят предварительную статистику и не окажут заметного влияния на рынок. Краткосрочными ориентирами по паре EURUSD выступят отметки 1.13-1.138.

Рубль незначительно снижается в основных валютных парах в ходе пятничных торгов. Поддержку российской валюте продолжают оказывать относительно благоприятный внешней фон в отношении рисковых активов и попытки восстановления нефтяных цен. Несмотря на то, что валюты развивающихся рынков сегодня не столь единодушны в позитивной динамике в паре с долларом США, спрос на защитные активы несколько снизился после комментариев посла КНР в США. Представитель китайской стороны заявил, что Китай готов прилагать совместные с США усилия, направленные на улучшение условий двустороннего сотрудничества. Также стоит отметить о снижении остроты восприятия участниками рынка санкционных рисков. Российские 5-летние CDS снизились до 150 пунктов (158п. на начало недели), а индекс государственных облигаций РФ (RGBI Index) вырос со 133 до 135 пунктов. Однако дальнейшего заметного укрепления рубля ожидать вряд ли приходится на фоне сохраняющихся санкционных рисков. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 65.6-66.6.