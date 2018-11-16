На прошедшей неделе инфляция сразу ускорилась до 0,2% н./н. В этом году такой темп роста цен достаточно заметен – подобные значения были в период индексации тарифов в начале июля. В итоге годовая оценка выросла до 3,7% г./г. (с 3,6% г./г. неделей ранее).

В целом ускорение недельных темпов инфляции под конец года – это сезонный фактор: в прошлом году темпы роста цен в ноябре-декабре также превышали аналогичные показатели в августе-сентябре. Эффект переноса курса при этом остается слабым, хотя инфляция на некоторые непродовольственные товары продолжает немного ускоряться. Мы считаем, что до конца месяца инфляция может подрасти до 3,8% г./г., а до конца года – до 3,9% г./г.

Эта динамика соответствует нижней границе прогноза по инфляции ЦБ на этот год, что, при прочих равных, должно было бы немного сдерживать «ястребиный» тон риторики регулятора. Однако, судя по комментариям директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ А. Заботкина, мы полагаем, что текущая динамика инфляции – отнюдь не самый главный повод для беспокойства регулятора. В качестве главных рисков сейчас отмечаются дальнейшее ужесточение санкций и возможность эскалации глобальной торговой войны. Отметим, решение Конгресса США не ужесточать санкции против России в этом году, на наш взгляд, мало что меняет в ориентирах политики ЦБ. Скорее всего, регулятор по-прежнему считает, что новые санкции рано или поздно будут введены, и необходимость в дальнейшем ужесточении политики сохраняется.

В этой связи повышение ключевой ставки в декабре (как мера заблаговременного реагирования) остается высоко вероятным. Кроме того, вместе с решением по ставке 14 декабря ЦБ, скорее всего, решит вопрос о возобновлении или дальнейшей приостановке интервенций на открытом рынке в 2019 г. (А. Заботкин намекнул на это в своем интервью) и, вероятно, опубликует это решение вместе с пресс-релизом по ставке. Сейчас сложно спрогнозировать решит ли ЦБ сделать это именно с января, но в любом случае мы полагаем, что регулятор вряд ли откажется от возобновления покупок валюты в следующем году. Отметим, что если такие планы действительно есть, то это может стать еще одним аргументом для повышения ставки в декабре.