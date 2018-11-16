Отчетность En+ вышла умеренно позитивной. Несмотря на сокращение физических объемов реализации, наблюдается увеличение продаж в алюминиевом сегменте на фоне роста цены на 12% по итогам девяти месяцев. В третьем квартале выручка компании шла вверх благодаря как повышению цены, так и объемов поставок продукции. Можно ожидать, что в текущем квартале компания реализует порядка 1 млн тонн алюминия. Однако цена на этот металл с октября упала ниже $2 000 за тонну. Хотя этот уровень больше производственной себестоимости заводов ($1600–1850), но падение цены в текущем квартале может привести к сокращению прибыли с $597 до $300–350 млн. Долговая нагрузка En+ по-прежнему высока — около 3,5х EBITDA. Тем не менее опасаться банкротства не стоит. Долг алюминиевого гиганта остается высоким в течение многих лет, а государство при необходимости обещает поддержку.

Финансовые результаты En+, на мой взгляд, сейчас мало интересуют инвесторов. Иностранные игроки эту бумагу не покупают из-за санкций. До исключения из ограничительного списка Минфина США динамика котировок En+ будет носить спекулятивный характер, отыгрываться будут в основном новости, а не фундаментальные драйверы. В случае ввода новых санкций повышается вероятность продажи 27% RusAl со стороны ГМК Норникель, который заплатит за эту долю $7,3 млрд. Эта сделка повлияла бы на котировки RusAl и En+ позитивно. Но полагаю, что вероятность ужесточения санкций в этом году невелика и послабления по торговле могут быть продлены до первого квартала 2019 года.