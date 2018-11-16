К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы изменялись незначительно, продолжая получать поддержку от роста нефтяных цен. Индекс Мосбиржи к 15.10 мск снизился менее чем на 0,1% до 2380,96 пункта, а индекс РТС вырос на 0,3%, до 1134,55 пункта.

Рубль к середине дня коррекционно снижался против доллара и евро. Доллар поднялся выше 66 руб, а евро оставался ниже 75 руб.

В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Газпром нефти” (+2,2%) и бумаги Polymetal (+2,11%). В лидерах падения были котировки “Аэрофлота” (-1,69%) и акции МТС (-1,16%).

Акции “Газпром нефти” пытаются продолжить восстановление с локальных минимумов, но в целом техническая картина в последние недели скорее говорит о преобладании “медведей” и возможности ограниченного потенциала роста. На текущих уровнях можно сохранять “длинные” позиции с расчетом на движение ближе к 395 руб (максимумы ноября) и стоп-лоссом в районе 375 руб.

Внешний фон к середине дня складывается неоднозначный. Нефтяные котировки ускорили повышение и прибавляют порядка 1,5% в надежде на сокращение предложения ОПЕК+ на заседании в декабре. Вечером Baker Hughes опубликует данные о числе буровых установок в США.

Торги в Европе проходят на нейтральной ноте. Индекс Euro Stoxx 50 недавно снизился на 0,1%.

Фьючерс на индекс S&P500 недавно потерял около 0,5%. Накануне на рынке надеялись, что представление китайской стороной письменного ответа на торговые требования США может отсрочить введение импортных пошлин, однако позже эта информация была опровергнута. Давление на высокотехнологичный сектор, тем временем, будут оказывать разочаровывающие данные о продажах Nvidia.

Из макроэкономических событий позже в течение дня можно отметить промышленное производство США в октябре (17.15 мск).

Российские фондовые индексы в первой половине сессии пытались удержаться в небольшом плюсе, но сил у “быков” пока маловато – оптимизм в основном поддерживался повышением цен на нефть. Риски возобновления продаж на американских площадках во второй половине дня говорят об опасности перехода индексов РФ в умеренный минус, но последним, скорее всего, удастся сохранить ближайшие поддержки (2365 по индексу Мосбиржи и 1125 пунктов по индексу РТС) по итогам недели.