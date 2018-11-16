Рубль завершает неделю неожиданным возвращением в сравнительно спокойную зону. Основными факторами, позволившими курсу национальной валюты укрепиться, мы считаем появление информации о возможном продлении санкционной отсрочки до начала 2019 года, а также восстановительную динамику нефтяного рынка.

Динамика курса рубля в очередной раз явно указывает на то, что санкционный риск в отношении РФ продолжает оттягивать все внимание инвесторов на себя. Возвращение рубля в девальвационный канал, в котором он сохранялся в последние две недели, было явно продиктовано активизацией санкционной риторики со стороны американского истеблишмента.

Заметим, что по существу никаких реальных действий со стороны США в отношении экономического давления на РФ предпринято не было. Такое положение дел в очередной раз демонстрирует зависимость настроений инвесторов от жесткости лишь заявлений американских конгрессменов, в то время как реальные санкции остаются «на бумаге». Текущее же восстановление рублёвого актива, по нашим оценкам, носит аналогичную природу. По некоторой информации, Конгресс не успевает рассмотреть второй пакет «химических» санкций в этом году, что фактически является сильной предпосылкой для продления санкционной отсрочки в отношении РФ. Ранее мы предполагали, что серьёзных ограничительных действий со стороны США не будет предприниматься до момента встречи Путина и Трампа на полях G20 в конце ноября. Но теперь, с учетом последних движений рублёвого актива в ответ на вербальные интервенции со стороны США, мы ожидаем, что решение по санкциям может быть отложено на перспективу 2019 года. Заметим также, что особого позитива от такого развития событий ждать не стоит. Ситуация с санкциями остается не разрешенной, соответствующие риски в рубле сохраняются. Более того, американский истеблишмент сохраняет за собой возможность буквально манипулировать курсом российского рубля без совершения каких-либо действий в реальной экономической плоскости.

Возвращаясь к перспективе ближайшей недели, ожидаем, что у рубля есть шансы сохранить отыгранные позиции. Основные риски сейчас исходят от нефтяного рынка – рублю будет сложно сохранять устойчивость, если активный спад нефтяных котировок возобновится. Своеобразной защитой от такого развития событий сейчас выступает информация о том, что в ОПЕК+ рассматривается снижение добычи нефти на 1,4 млн барр. /сутки как один из вариантов стратегии на следующий год. Сейчас мы склонны полагать, что представители стран-участников сделки в очередной раз займут позицию оценки рынка, которая будет превалировать вплоть до заседания ОПЕК в начале декабря в Вене. В этом случае, вероятно, нефтяные котировки будут консолидироваться в диапазоне 65-68$, что будет являться нейтральным уровнем для движения курса рубля.

В течение следующей недели рублевый актив будет получать поддержку со стороны традиционной подготовки к налоговому периоду. Также полагаем, что участники рынка будут внимательно следить за действиями экономического блока РФ. ЦБ РФ, на наш взгляд, в своих последних заявлениях в отношении вероятности повышения ключевой ставки на декабрьском заседании сумел в достаточной мере продемонстрировать рынкам прозрачность своей позиции.

Основной сигнал регулятора продолжает основываться на тезисе о том, что жесткость денежно-кредитной политики, включая уровень ключевой ставки, будет соизмеряться с уровнем стабильности отечественных финансовых рынков. Такого рода заявления, по нашим оценкам, оказывают позитивное воздействие на настроения инвесторов. Также важным моментом будут и действия Минфина на следующей неделе. Последние аукционы ОФЗ показали хорошие результаты размещения. Если министерству удастся осуществить аналогичное размещение и на предстоящей неделе, то восстановление долгового рынка, скорее всего, продолжится. Валютный рынок в этом случае также получит поддержку.

При сохранении прочих равных условий в отношении санкций и динамики нефтяного рынка на следующей неделе ожидаем курс рубля в диапазоне 65,3-67,7. Также предупреждаем, что баланс факторов в рубле сейчас является очень шатким. Ранее рублевый актив мог проявлять инертность по отношению к движению на мировых рынках – ценовая конъюнктура нефти выше 70$ страховала рублёвый актив. В условиях сегодняшнего дня, лишившись столь высокой «нефтяной уверенности», курс рубля будет чувствительнее к движениям валют сектора ЕМ.