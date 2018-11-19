Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с незначительным повышением около 0,3%, вблизи отметки 2380 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2370, 2360 п. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2390, 2400 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.