Рынок акций РФ и рубль в начале недели мало изменятся в отсутствие сильных сигналов. Рынок нефти продолжит оказывать влияние на динамику стоимости российских активов.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное повышение индекса Мосбиржи — около 0,3% вблизи отметки 2380 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2370 и 2360, значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2390 и 2400, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Учитывая слабую утреннюю динамику котировок нефти, ожидается нейтральное начало торгов рублем, вблизи уровней закрытия пятницы, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65,3-66,6 рубля, для европейской валюты — 74,6-76,1 рубля, оценил он.

Прогноз по доллару на сегодняшние торги: 65,8-66,3 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Большинство основных фондовых индексов США по итогам прошлых торгов выросли на 0,2-0,5% на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары из Китая.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра снижались на 0,2-0,3%. Азиатские биржи при этом преимущественно повышались в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,7%, китайский Shanghai SE Composite Index — на 0,6%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 0,8% до 67,32 доллара за баррель по марке Brent.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся разнонаправленно на фоне снижения европейских площадок и фиксации прибыли перед выходными, отмечают аналитики. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,37% — до 2372,67 пункта, индекс РТС вырос на 0,34%, до 1134,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 8 копеек — до 65,98 рубля, евро — на 67 копеек — до 75,35 рубля.