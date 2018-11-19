Всплески агрессии в переговорах между США и Китаем, между исполнительной и законодательной властями в Великобритании и в Израиле уменьшили индекс Dow 30 на 2,2% за неделю — до 25413,22 индекс S&P 500 на 1,6% — до 2736,27. Сопутствующий всплеск нежелания рисковать повысил золото до $1218,5 и снизил доходность трежерис до 3,07%.

Цена Brent после снижения выровнялась в районе $67 на опасениях, что пожар в Калифорнии помешает продолжить рост буровых в США, отмеченный в 5 из 6 последних недель.

Тайна вокруг дефекта самолётов уменьшила капитализацию Boeing (BA) на 9%. Опасения за отсутствие развития сбили курс NVidia (NVDA) на 20%. Разочарование отчётностью ритейла убавило котировки Amazon, Walmart, TJX, Target, Ross на 7% и более.

В возможности выплаты 3%-ных дивидендов по Procter & Gamble (PG) инвесторов уверили комментарии гендиректора о планах сохранить одну компанию без деления бизнеса и контракт на спонсорство ассоциации гольфа, в которой играет президент США. Доверие к Las Vegas Sands (LVS) повышали возвращение к планам сделать поле для гольфа с 18 лунками под руководством известного архитектора Тома Фасио. Ради гольфа компания отказалась от планов постройки нового развлекательного центра в Лас-Вегасе. В последнее время LVS усилила внимание к Японии и Макао, но рынок Макао охлаждается, в Лас-Вегасе заминка, зато гольф по цене от $350-500 за раунд остаётся двигателем бизнеса для операторов казино в Америке.

На этой неделе отчётность Best Buy, Foot Locker, Gap, Kohl's, L Brands, Ross Stores, Target, TJX, Urban Outfitters, Lowe's, Deere. На рынке ритейла в последнее время действует правило «продавай на слухах и, может быть, покупай на фактах», но на бирже на минувшей неделе работало «продавай по факту сильного превышения прогноза» и «покупай на умеренном превышении прогнозов», поэтому будем внимательны к компаниям уже после отчётности.