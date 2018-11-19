Данные оператора будут использоваться для скоринга. МТС-Банк, контролируемый МТС (MBT US – ПОКУПАТЬ), планирует выдавать краткосрочные кредиты абонентам компании, сообщает сегодня «Коммерсант». Кредиты будут выдаваться посредством выпуска виртуальных кредитных карт с лимитом до 150 тыс. руб. Проводить операции с картой можно будет через мобильные приложения МТС, Apple Pay, Samsung Pay, а также через терминалы бесконтактной оплаты. Оформление карты будет полностью дистанционным, включая процесс скоринга, для которого будут использоваться данные МТС об абонентах.

МТС начнет консолидировать операции МТС-Банка начиная с 3 кв. 2018 г. МТС вошла в капитал МТС-Банка в 2013 г. и дважды предоставляла ему дополнительное финансирование через выкуп вновь выпущенных акций. В июле этого года МТС приобрела у Системы 28,6% акций МТС-Банка за 8,3 млрд руб. и увеличила свою долю с 26,6% до 55%, получив таким образом контроль. Это приведет к необходимости консолидации результатов банка в отчетности МТС начиная с третьего квартала, результаты за который будут опубликованы завтра.

Мы не ожидаем значительного эффекта для финансовых показателей МТС. Стратегия МТС-Банка предполагала активную экспансию в розничном сегменте в сотрудничестве с МТС, используя ее широкую розничную сеть и сильный бренд. Мы не ожидаем, что новая услуга станет ощутимым источником дополнительных доходов для МТС в целом, но риски для компании тоже ограниченны. Подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции МТС.