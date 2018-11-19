Резкое укрепление рубля на 3,2% за неделю до 66.0/$ несмотря на падение цен на нефть подтвердило наш тезис о высокой зависимости российских активов от портфельных инвестиций. Рубль сейчас восстановил позиции, утраченный после выборов в Конгресс США. По нашим оценкам, 1.7 руб. из общего недельного движения курса на 2.1 руб./$ объясняется новостью о неготовности Конгресса рассматривать санкционные законопроекты DASKAA/DETER до конца этого года. Оставшееся укрепление на 0.4 руб. было вызвано общим улучшением аппетита к риску EM на новостях о возможности сближения позиций США и Китая по торговой политике накануне саммита G-20 (30 ноября – 1 декабря). Напомним, профицит текущего счета РФ в $30-35 млрд за 4К18П при ожидаемом снижении внешнего долга на $10-15 млрд (50% от запланированных валовых погашений) позволяет рассчитывать на возврат курса в диапазон 60-65 руб./$ к концу года при внешнем status-quo.

Краткосрочными факторами риска для этого взгляда является введение санкций по линии Скрипаля (сроки не определены) и отсутствие прогресса в отношениях США-Китай (с 1 января возможно расширение пошлин США на импорт товаров из Китая объемом $200 млрд).

Предстоящая неделя в мире не насыщенная из-за праздников в США (День благодарения, 22 ноября) и Азии. Статистика в США и ЕС носит второстепенный характер, вряд ли изменит настрой на дальнейшее повышение ключевой ставки в США или снизит сомнения в способности ЕЦБ последовать их примеру ввиду слабой экономической активности. Возможны колебания в парах EUR/USD и GBP/USD учитывая риск вотума недоверия правительству Т. Мэй после завершения сделки с ЕС по Brexit и негативного заключения ЕС на бюджет Италии.

В РФ внимание на макростатистику. Во вторник выйдут данные по потреблению, которые, скорее всего, укажут на дальнейшее замедление роста доходов и розничной торговли. Снижение потребительского оптимизма на фоне общего ослабления экономической активности (рост ВВП в 3 кв.18 замедлился до 1.3% г/г против 1.9% г/г в 2К18) может стать поводом для призывов к смягчению параметров бюджета в 2019-21 гг. относительно текущего плана. При этом сильные данные по промпроизводству (+ 3.7% г/г за октябрь), которые оказались выше консенсуса, не должны вводить в заблуждение: результат близок нашим ожиданиям 3,5% г/г и связан преимущественно со статистическим эффектом низкой базы октября 2017 года.

Недельная инфляция, которая ускорилась на прошлой неделе до 0.16% н/н (3.7% г/г) против 0.11% н/н (3,6% г/г) неделей ранее, заслуживает повышенного внимания. Настораживает то, что ускорение произошло по большинству компонентов ИПЦ несмотря за укороченный отчетный период (6 дней) и остановку роста цен на бензин. При сохранении недельной инфляции в 0.1-0,2% н/н итоговый ИПЦ за 2018 год может приблизиться к верхней границе целевого диапазона ЦБ 3.8-4.2%. На данный момент мы не видим причин для повышения ключевой ставки в декабре при условии отсутствия внешних шоков.

Учитывая размещение ОФЗ на 10 млрд руб. с переспросом на прошлой неделе, мы не исключаем увеличения объема предложения до 15-20 млрд руб. Ожидания ускорения инфляции и сокращения рублевой ликвидности повышает привлекательность флоутеров.