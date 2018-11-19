Поступательное ослабление доллара США, казалось бы, должно было способствовать продолжению роста цены на золото. Однако трехдневный восходящий коридор в понедельник продолжения не получил — тройская унция драгоценного металла стоит $1219 и слегка снижается. Все дело в ожидании новой волны ралли, где интерес к риску минимален, а потребность в инструментах «тихой гавани» небольшая.

Пока участники финансового рынка не торопятся запасаться безопасными активами в виде золота, например, даже на фоне бюджетных проблем Италии и угрозы для целостности ЕС. На рынке все более устойчивыми становятся слухи о том, что вслед за Великобританией Евросоюз может покинуть и Италия, где власти твердо стоят на своих целях по бюджету и не видят ничего криминального в разрастании его дефицита к ВВП.

Последняя статистика от CFTC, американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами, показывает, что к 13 ноября объем чистой короткой позиции во фьючерсах и иных производных инструментах на золото вырос до 70,8 тыс. контрактов, при этом общий объем шортов составил 153,9 тыс. контрактов. Это пятинедельный пик. Общая длинная позиция по золоту оценивается в 83,1 тыс. контрактов. Расстановка сил вполне понятна: пока в глобальном понимании у фондовых рынков есть мотив для роста, как и для доллара США, интерес к золоту будет скромным.

В то же время глобальная картина за десятилетие показывает, что золото становится все более промышленным металлом, а не биржевым активом. Прошлый 2017 год стал годом роста использования золота в промышленности, применение его в производстве увеличилось на 3% и в целом составило более 8% от всего объема спроса. По оценкам «Альпари Голд», по итогам 2018 года этот показатель может вырасти до 5,5% в промышленности, что составит порядка 10,5% от всего объема спроса. Все чаще золото используется в выпуске электроники — это очень интересно, если учесть, что с 2010 года объем такого применения сокращался. Теперь он восстанавливается, поскольку распространение технологий требует идеальных чипов в тех же мобильных телефонах.

Краткосрочный коридор движения по золоту находится в границах $1215-$1222 за тройскую унцию, но если доллар США снизится дополнительно, появятся шансы на восстановление к $1235.