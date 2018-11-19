В минувшую пятницу рубль открылся в плюсе на фоне восстановления цены на нефть Brent и укрепления валют других развивающихся стран, однако вечером скорректировался до 66,0, за неделю подешевев к доллару на 0,2%, опять же вслед за нефтью, которая не удержалась на достигнутом уровне, по итогам дня прибавив всего 0,2%. Кроме того, некоторые участники рынка, возможно, фиксировали прибыль в рубле после заметного недельного подъема. Тем не менее, несмотря на коррекцию, в недельном сопоставлении рубль укрепился на 3,2%, существенно опередив сопоставимые валюты. Вторую позицию в недельном «зачете» занял южноафриканский ранд, прибавивший 2,6%. По итогам пятничных торгов большинство валют развивающихся стран укрепились, включая южноафриканский ранд (+1,3%), мексиканское песо (+0,3%), индонезийскую рупию (+0,4%) и индийскую рупию (+0,1%). Китайский юань закрылся практически без изменений. Основную поддержку развивающимся рынкам оказало резкое снижение индекса доллара (-0,5%), произошедшее вечером на сравнительно мягкой риторике ФРС.

В частности, вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил, что Федрезерву необходимо повысить процентные ставки до уровня, обеспечивающего сохранение баланса спроса и предложения, но при этом продолжать пристально следить за состоянием мировой экономики, которая демонстрирует признаки замедления. Кларида также отметил, что ставки в США пока остаются ниже нейтрального уровня, но постепенно приближаются к нему. Помимо давления на индекс доллара, комментарий Клариды привел к пересмотру ожиданий в отношении траектории ставки ФРС по федеральным фондам, заложенных в котировки казначейских обязательств США. В результате кривая доходностей UST за день сместилась вниз на 5-6 бп.

Следует отметить, что настрой инвесторов в отношении рубля в последнее время улучшился: по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), количество позиций по российской валюте на прошлой неделе почти удвоилось и составило 10 тыс. контрактов (максимум с июня 2018 г.) против 4,6 тыс. неделей ранее. Эта тенденция может оказать дополнительную поддержку рублю в ближайшие недели, в связи с чем, при прочих равных условиях, он может продолжить опережать в динамике сопоставимые валюты развивающихся стран.

На предстоящей неделе будет мало событий и свежей макроэкономической статистики, причем неделя будет короткой в связи с празднованием Дня благодарения в США. Аппетит к риску на рынке в целом может быть ограничен на фоне враждебной риторики между США и Китаем. В частности, вице-президент США Майкл Пенс в выходные заявил, что США «не будут менять курс, пока Китай не изменит свой». Кроме того, он добавил, что США пока не намерены спешить с завершением торгового конфликта. Наиболее значительными публикациями недели будут протоколы заседания ЕЦБ и предварительные данные индексов PMI за ноябрь.