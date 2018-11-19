В минувшую пятницу Росстат сообщил, что рост промпроизводства в октябре составил 3,7% г/г, оказавшись значительно выше нашего прогноза (2,5% г/г) и консенсус-прогноза рынка (2,3% г/г).

Тем не менее, негативно то, что за этой сильной цифрой стоит продолжающееся ускорение роста выпуска продукции в секторе добычи полезных ископаемых, где рост составил 7,4% г/г в октябре против 6,9% г/г в сентябре и 2,9% г/г за 9М18. Рост в обрабатывающей промышленности остается ниже среднего уровня и в октябре составил 2,7% г/г, оказавшись слабее +3,3% г/г за 9М18.

Таким образом, мы не можем сказать, что сильная цифра по росту промпроизводства позитивная новость.