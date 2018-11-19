Доллар США продолжает дешеветь в паре с евро в ходе утренних торгов понедельника после ощутимой распродажи в конце минувшей недели. В пятницу доллар заметно проседал практически ко всем валютам G10 и валютам развивающихся рынков на фоне комментариев представителей и главы ФРС, которые отметили некоторые свидетельства замедления роста мировой экономики. В целом тональность сделанных заявлений членов американского регулятора участники рынка оценили как более мягкую и поставили под определенное сомнение возможность и перспективы повышения ключевой ставки ФРС прежними темпами. Что касается предстоящих событий, то стоит отметить, что в целом неделя не богата на публикацию значимых статистических данных, более того, выходной день в США по случаю празднования Дня благодарения (чт.) и последующая Black Friday определят пониженную активность на площадках во второй половине недели. Тем не менее из предстоящих событий стоит выделить тему итальянского бюджета. Решение Еврокомиссии по проекту бюджета Италии на 2019-20121гг. будет озвучено 21 ноября. Отсутствие компромисса между итальянским правительством и Еврокомиссией грозит вызвать очередную волну давления на евро и возврата к отметкам ниже 1.14 в паре с долларом США.

Рубль заметно укрепил свои позиции в основных валютных парах на прошедшей неделе благодаря переоценке участниками рынка санкционных рисков, а также улучшению аппетита в отношении высокодоходных активов на глобальных площадках. После заявлений американской стороны о переносе на более поздние сроки решения о принятии санкций в отношении РФ, интерес к российским активам частично восстановился. И, несмотря на то, что перенос санкций не означает отказ от них, рыночные игроки предпочли воспользоваться “санкционной паузой”. Однако дальнейшего заметного укрепления рубля ждать вряд ли стоит из-за сохраняющихся санкционных рисков. Ориентирами для пары USDRUB на текущей неделе выступят отметки 65.5-66.5. Рубль с учетом того, что санкционные риски снизили свою остроту, будет в большей степени ориентироваться на динамику валют развивающихся рынков и нефтяных цен. В качестве поддержки продолжит выступать фактор налоговых платежей.