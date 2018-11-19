Инфляция по итогам 2018 года может превысить 3,4%. Уже в октябре текущего года, по оценкам ЦБ РФ, инфляция в РФ ускорилась до 3,5% годовых. И маловероятно, что в ноябре и декабре она замедлится по сравнению с ноябрем и декабрем предыдущего года, когда она составила 0,2% и 0,4%, соответственно.

Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев снизились в октябре текущего года с 10,1% до 9,3%, однако остаются повышенными, что подтверждает предположение о том, что замедления инфляции в конце текущего года ожидать не стоит.

Даже несмотря на то, что санкции будут отложены на начало следующего года, и ситуация сложится таким образом, что рубль укрепится, это действительно не повлияет на инфляцию и она превысит прогнозные 3,4%. По моим оценкам, по итогам 2018 года она может составить 3,5-3,7%.

Курс доллара США, в свою очередь, к концу года вряд ли выберется из установившегося среднесрочного диапазона 65-68 руб./$.