Прошлая неделя для российского рынка принесла определенное облегчение – это связано с тем, что председатель Комитета Сената США по внешним делам Боб Коркер, ключевая фигура в продвижении любого законодательного акта, заявил, что принятие “Закона о защите выборов от угроз путем установления ограничений” (так называемого Deter Act) “оказалось выстрелом мимо цели” после того как прошли промежуточные выборы в США, на результаты которых Россия, как оказалось, никак не повлияла.

Мы ожидаем, что риторика санкций со стороны США сохранится приглушенной в оставшуюся часть года, так как американские конгрессмены сосредоточат внимание скорее на других темах, в том числе на мерах по сокращению госрасходов, законе о сельском хозяйстве. Сложившаяся ситуация может создать условия для конструктивного диалога между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в кулуарах саммита G20 в Аргентине в конце этого месяца.

Еще одна важная тема на саммите G20 – это достижение соглашения о торговле между Китаем и США в ходе встречи, запланированной между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Рынок надеется на позитивный исход встречи, хотя, как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра торговли США Уилбура Росса, США все еще планируют повысить ввозные пошлины на китайские товары на сумму более чем $200 млрд на 25% с января 2019 г. Опасения усилились за выходные, когда вице-президент США Майк Пенс выступил с критикой Китая. Риторика по поводу торгового напряжения между Китаем и США будет ключевой темой следующих двух недель накануне саммита G20.

The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой соглашается с Трампом в оценке политики Федеральной резервной системы и призывает остановить повышение процентных ставок. Между тем, доллар опустился до недельного минимума, сведя на нет эффект от предыдущих действий ФРС. В центре внимания на этой неделе вновь будут опасения по поводу Brexit, так как усиливается давление на Терезу Мэй. 25 ноября в Брюсселе пройдет экстренный саммит ЕС по Brexit, в ходе которого должен быть подтвержден проект соглашения об условиях выхода страны из Евросоюза.

На этой неделе в центре внимания будут и резко опустившиеся цены на нефть. Нефтяники должны будут сократить добычу примерно на 1 млн барр. в сутки с октябрьского уровня. Тем не менее, США потребовали от OPEC+ сохранить поставки, а планы Саудовской Аравии сократить добычу вызвали критику Дональда Трампа. Восстановление цены Brent до уровня более $70/барр. может поддержать российские нефтегазовые компании (ROSN и LKOD). Мы также считаем, что сейчас благоприятный момент для акций OGZD. Спред между палладием и золотом сократился до $50/унцию на прошлой неделе. Более высокие цены на палладий в сравнении с ценами на золото станут, на наш взгляд, важным катализатором роста акций MNOD.

Сегодня в Лондоне Норильский никель провел День инвестора. Производители угля средней капитализации, в том числе RASP и MTLR, могут продолжить рост на фоне устойчиво высоких цен на коксующийся уголь. POLY может наблюдать больший приток средств со стороны пассивных фондов на этой неделе. Торговая активность, судя по всему, будет ниже средней накануне Дня благодарения в США в четверг.