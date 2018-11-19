Среда, 14 ноября, для криптобирж стала «черным» днем. Как раз перед «черной пятницей» курс биткоина подешевел к доллару США на 8,3%, в четверг – на 2,92% (по ценам закрытия). На бирже Bitfinex за два дня его потери составили 16%. Трое суток игроки пытались нащупать точку опоры – справедливую цену для формирования ренджа. После консолидации на уровне $5660 и неудачной попытки вернуться к отметке $6000 курс снизился до $5200 (-7,5%).

Считаю, что обвал рынка спровоцировал форк Bitcoin Cash. Потом падение ускорилось, когда была пробита 3-месячная поддержка на уровне $6325 (канал B-B). Дальше цены падали по инерции на исполнении защитных стопов, приказов и маржин коллов (принудительное закрытие коротких позиций из-за нехватки маржинального обеспечения). После длительной консолидации продавцы снесли две ключевые поддержки на отметках $6009 и $5835 (трендовая линия, TR).

«Медвежьи» тренды по биткоину всегда разворачивались через резкие отскоки. Подобных отскоков не наблюдается. Хоть покупатели выкупают подешевевшие монеты, они остаются слабыми. Новогодний туземун (это вольная транскрипция английского выражения «to the Moon», что означает «на Луну», а в мире криптовалют соответствует надеждам рост биткоина) отменился.

Цена прошла важные ценовые уровни. Если давление усилится, то вряд ли цена останется торговаться выше $5000. На бирже Bitfinex ближайшей целевой зоной выступает зона $4960 – $4372. Промежуточная цель находится на отметке $5023 за биткоин.

Есть два фактора, которые мешают вернуться на рынок инвесторам: манипуляторы и отсутствие регулирования рынка криптовалют. Полагаю, скоро этот вопрос разрешится. Рынок не умрет, а перезагрузится и станет лучше. Волатильность по монетам снизится. Будет процветать маржинальная торговля, как на рынке форекс. Не исключаю, что падение цены на монеты есть среднесрочный план центральных банков, чтобы отбить желание у физических лиц работать с криптовалютой, которая является угрозой для фиатных денег.

Открытие криптовалютной биржи BAKKT и разрешение биткоин — ETF не помогут восстановить цены и вызвать ралли. Поднять цены может только регулятор. От него ждут результатов расследования по четырём биржам: Bitstamp, Coinbase, itBit и Kraken. Их подозревают в ценовых манипуляциях, чтобы оказать влияние на конечную стоимость фьючерсов на биткоин на бирже CME.

Из последних положительных новостей можно отметить заявления главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. МВФ рекомендует центральным банкам изучить вопрос об эмиссии собственной цифровой валюты, чтобы компенсировать снижение использования наличных денег. Что касается институциональных игроков, то они не пойдут на спот-рынок. Для них специально создают фьючерсы и опционы. Пробой $5000 для меня будет означать, что регуляторы достигли своей цели для снижения интереса к криптовалютам. После обвала рынок будет очень долго восстанавливаться. Итак, целевая зона $4960 – $4372. Падение ниже $4 000 пока не рассматриваю. Резкий отскок вверх на $600-$1000 будет указывать на возобновление интереса покупателей.