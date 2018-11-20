Преобладала боковая динамика. Лидерами роста стали акции Полюса (+4,31%). Лидерами снижения стали бумаги Мечела (-2,89%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 65-66.

Роснефть (+0,77%) возобновила биржевые продажи нефтепродуктов. Ситуация на внутреннем рынке топлива может привести к изменению правил торговли, таким образом производители станут в большей степени влиять на цены. Мелкие трейдеры, действующие в интересах независимых АЗС, рискуют остаться без топлива или приобретать его по завышенным ценам, что приведет к убыткам. Таким образом, угрозу топливного кризиса крупные игроки используют в своих интересах, и увеличат долю на розничном рынке. На горизонте года объем продаж нефтепродуктов через собственные сети Роснефти и Лукойла может вырасти более чем на 10%.

Газпром (+0,61%) завершил морскую прокладку «Турецкого потока». До старта проекта осталось 13 месяцев. Для российской компании коридор мощностью 31 млрд куб. м (свыше $6 млрд.) в год является важным дополнением к Северному потоку-2, которому оказывается серьезное противодействие. Повышенное внимание, на мой взгляд, связано с желанием снизить политические риски. Для Турецкого потока риски представляются минимальными, все, чего смогут добиться Еврокомиссия и США – это затормозить Северный поток и дополнительно его зарегулировать. Риски, на мой взгляд, уже заложены в котировках.

Ожидаю коррекцию в пределах 1%. Внешний фон негативный. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2350-2380 пп. Ориентир по паре USD/RUB: 65,00-66,00.