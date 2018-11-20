По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись снижением на фоне падения акций Apple и распродажи в так называемой группе FAANG.

Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 1,66%, закрывшись на отметке 2690,73 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,56%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 3,03%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1 базисный пункт до 3,0537%.

По сообщению The Wall Street Journal, из-за низкого спроса на новую линейку смартфонов Apple сократила производственные заказы в последние недели для всех трех моделей iPhone и проинформировала поставщиков своей продукции о снижении плана по производству.

Стоит отметить, что негативный фон был сформирован еще в субботу агрессивной риторикой вице-президента США Майка Пенса, который на саммите лидеров стран АТЭС заявил, что Вашингтон может "удвоить" пошлины, если Пекин не пойдет на конкретные уступки. Тем не менее, минорные настроения, царящие на заокеанских биржах в начале торговой недели ближе к ее концу могут измениться в противоположенную сторону, чему будет способствовать День Благодарения, когда мы можем увидеть закрытие "коротких" позиций.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,12%, закрывшись на отметке $66,93.

Перед предстоящим в начале декабря заседанием министров стран-членов ОПЕК цены на "черное золото", скорее всего, на какое-то время могут остаться в диапазоне $65-$68, реагируя на локальные новости отрасли и еженедельную статистику по запасам от Американского института нефти и Минэнерго США. В настоящий момент линия обороны "быков" по-прежнему находится на уровне $65 по эталонному сорту Brent.

Индекс Мосбиржи на прошедших торгах прибавил 0,05%, закрывшись на отметке 2373,78 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2360 — 2348 пунктов, сопротивления расположены на 2390 — 2400 пунктов. На данном этапе техническая картина во фьючерсе на индекс РТС осталась без видимых изменений. В связи с чем поддержки по-прежнему находятся на уровнях 112000 и 110100 пунктов. Основное сопротивление расположено на 114000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,55, укрепившись на 0,65% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации поддержку российской валюте продолжает оказывать совокупность таких факторов, как ослабление санкционных рисков и стабилизация на нефтяном рынке. В связи с чем в ближайшие дни рубль имеет все шансы продолжить укрепление к уровню 65 за один американский доллар.