Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным понижением около 0.5%, в диапазоне 2360-2365 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к отметке 2350 п., которая способна выступить для указанного индекса временной точкой притяжения.

Во второй половине дня некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать публикация октябрьской статистики по изменению количества полученных разрешений на строительство и закладок новых жилых домов в США (16.30 МСК). Вместе с тем, ключевым внешним индикатором для отечественных инвесторов и спекулянтов останется динамика нефтяных фьючерсов.