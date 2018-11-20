Рынок акций РФ и рубль понизятся на ухудшении внешнего фона. Снижение цен на нефть и падение азиатских площадок будут оказывать давление на отечественный рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением около 0,5%, в диапазоне 2360-2365 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2350, 2340 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2380, 2390 пунктов, указывает аналитик.

"В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее сползание к отметке 2350 пунктов, которая способна выступить для указанного индекса временной точкой притяжения", — говорит он.

"Утреннее падение нефтяных котировок и азиатских рынков может потянуть за собой вниз на открытии и рынок российских бумаг", — комментирует Вадим Иосуб из "Альпари".

Утреннее снижение нефтяных котировок не дает гарантий по продолжению укрепления рубля, указывает Иосуб. Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 64,9-66,2 рубля, для европейской валюты — 74,3-75,8 рубля, прогнозирует аналитик.

"Минфин объявит параметры очередного аукциона ОФЗ на среду, и если выбор будет сделан неверно, нерезиденты могут начать распродажи госбумаг уже сегодня, что усилит давление на рубль. В США выйдут данные по числу строительств новых домов и выданных разрешений на строительство, однако вся неделя будет оставаться малоактивной с низкими оборотами на фоне празднования в четверг-пятницу Дня Благодарения. Прогноз по доллару на вторник 65,5-66", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые индексы США завершили понедельник снижением на 1,6-3% на фоне распродажи акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

Бумаги Apple потеряли 3,96% после новостей СМИ о том, что в связи со слабым спросом на новые смартфоны Apple компания за последние несколько недель сократила заказы на производство трех моделей iPhone, запущенных в сентябре текущего года. Акции Netflix снизились на 5,44%, Facebook – на 5,69%, Alphabet – на 3,82%.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,26-0,38%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на 0,47-2,03%: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,96%, гонконгский Hang Seng Index — на 2,03%, японский Nikkei 225 упал на 1,09%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%.

Стоимость нефти колеблется на уровне 66,57 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,33% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1454 доллара против 1,1452 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций смог удержаться в плюсе по основным индексам, несмотря на негатив на зарубежных рынках и падение цены на нефть.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на символические 0,05% — до 2373,78 пункта, индекс РТС — на 0,07%, до 1135,71 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 43 копейки – до 65,55 рубля, евро – на 26 копеек, до 75,09 рубля, следует из данных Московской биржи.