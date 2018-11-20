Партнёры по ОПЕК+ встретятся 6 декабря, чтобы обсудить ситуацию на рынке, а также необходимость сокращения производства нефти. Однако позиция многих членов соглашения до сих пор остаётся неясной. Как минимум РФ воздерживается от заявлений по необходимости сокращения поставок. Меж тем Международное энергетическое агентство предупреждает, что данный шаг приведёт к росту цен и негативным последствиям для потребления в условиях замедления мирового экономического роста. На этом фоне Япония и Ю. Корея намерены возобновить закупки нефти у Ирана в рамках американских послаблений. Соответственно, проблемой для нефти является не только перепроизводство, но и признаки глобального замедления. Золото, в отличие от рынков акций, пока удерживает свои позиции. Резервы SPDR Gold Trust выросли в понедельник с 759,68 тонн до 760,86 тонн.

Глобальный спад экономики страшен тем, что он не делает разницы между товарами сырьевого рынка или продуктами высоких технологий. Внешний фон перед стартом торгов в России явно негативный, хотя нефть и удерживается от резких движений. Открытие торгов пройдёт в минусе, но проблемы высоких технологий США отечественный рынок волнуют мало. Поэтому падение отечественных индексов будет менее сильным. Рубль может сохранить свои завоёванные позиции, хотя на лентах новостей вновь появляются неприятности в виде обеспокоенности Евросоюза и Великобритании по поводу судоходства в Азовском море. Впрочем, такие мелочи отечественная валюта может игнорировать. В любом случае отечественный рынок будет сдержанно реагировать на внешний негатив.