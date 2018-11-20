В начале текущей недели продолжилась консолидация нефтяных цен. В понедельник в ходе торговой сессии стоимость нефти меняла свою динамику. Если утром сырье росло в цене, то ближе к вечеру удешевление нефти неожиданно достигло почти 2%, позднее темпы удешевления сократились. По закрытию понедельника изменения в цене Brent оказались близкими к нулю. По результатам последних двух торговых дней можно разглядеть слабую тенденцию на снижение, которая робко наклевывается после небольшого подрастания, проходившего с 14 ноября после эпичного обвала цен накануне. Текущие заявки на продолжение снижения, вероятно, связаны со скепсисом относительно эффективности мер по снижению добычи странами ОПЕК+.

Напомним, что среди позитивных факторов инвесторы рассматривали ожидания того, что ОПЕК+ примет решение сократить объем добычи на фоне замедления роста мирового спроса на нефть. Об этом заговорили участники соглашения ОПЕК+ и громко обсуждают ведущие СМИ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене, 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+. Локальные стимулы для выбора дальнейшего направления движения нефтяных цен будут получены от выходящих оценок и прогнозов действий стран ОПЕК+. В ближайшие пару дней — от выходящих в среду данных о запасах и добыче нефти в США. Но пока рынок не видит сильных сигналов.

Из соображений технического анализа можно сделать предположение, что после намечающейся второй попытки «прощупать» прочность поддержки в окрестности минимумов 13-14 ноября наиболее вероятным будет существенное подрастание цены нефти Brent уже в зону 70 долларов за баррель. Вероятность пробоя минимумов прошлой недели вниз считаем (пока) достаточно малой. Для этого на рынок должны поступить слишком сильные сигналы, например, по поводу полной несогласованности стран ОПЕК+ перед предстоящим через пару недель обсуждением нового соглашения о сокращении добычи или о новом сильном росте добычи/запасов в США. Так что надо внимательно наблюдать за поведением графика в окрестности 65-66 долларов.