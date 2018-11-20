Нефтяные котировки в начале недели продолжили падение на фоне увеличения добычи нефти в США и отдельных странах ОПЕК+, а также сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив роста глобального спроса. Добыча нефти в США остается в районе рекордных 11.7 mbd. При этом российская сторона пока занимает выжидательную позицию в вопросе сокращения предложения, что в итоге ограничивает оптимизм на рынке относительно возможного сокращения добычи сырья странами ОПЕК+.

В результате фьючерсы на Brent опустились до 66,35$ в ходе утренних торгов во вторник. Кроме того, на нефтяной рынок влияют отраслевые данные из США. Согласно предварительной оценке аналитиков, запасы нефти по итогам отчетной недели вырастут на 3,5 mb, что может стать девятой неделей роста запасов подряд.

Центральным событием, которое определит дальнейшее движение нефтяных цен в ближайшее время будут встречи ОПЕК и ОПЕК+ 5-7 декабря, на которых страны-производители нефти могут объявить о продлении соглашения о снижении добычи, что, вероятнее всего, приведет к повышению нефтяных котировок до уровня 70$ за баррель.