Нынешнее падение нефтяных котировок связано, в первую очередь, с наращиванием добычи тройкой крупнейших производителей нефти – США, Россией и Саудовской Аравией. Согласно данным американского Управления по энергетической информации, по итогам первой недели ноября среднесуточная нефтедобыча в США, благодаря усилиям сланцевых производителей, увеличилась до 11,6 млн баррелей, что на 400 тыс. баррелей больше, чем в первую неделю ноября. В свою очередь, Саудовская Аравия и Россия воспользовались итогами июньского саммита ОПЕК+, на котором участники сделки договорились вывести на рынок дополнительные 1 млн баррелей в сутки: в III квартале Саудовская Аравия увеличила суточную добычу более чем на 300 тыс. баррелей по сравнению со II кварталом (10,42 млн против 10,11 млн баррелей, согласно данным ОПЕК), а Россия в период с мая по октябрь нарастила ее на 440 тыс. баррелей – с 10,97 млн до 11,41 млн баррелей в сутки, как следует из данных Минэнерго.

Наращивание добычи привело к небольшому увеличению коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР – с 2 816 млн баррелей в июне до 2 858 млн баррелей в сентябре, согласно данным ОПЕК. Приросту запасов не помешало сокращение иранского экспорта, который за тот же период снизился на 610 тыс. баррелей в сутки (с 2,28 млн до 1,67 млн т, по оценке Thomson Reuters), а по итогам октября уменьшился еще на 320 тыс. баррелей в сутки (до 1,35 млн баррелей). На котировки давят и риски замедления экономического роста, связанные как с последствиями торговых войн, так и с потрясениями на развивающихся рынках, уже приведших к девальвации аргентинского песо и турецкой лиры. Согласно прогнозу UBS, глобальный прирост ВВП замедлится с 3,9% в 2018 году до 3,6% в 2019-м. Это, в свою очередь, отразится на общемировом спросе на нефть, октябрьский прогноз по приросту которого в ноябре понизила ОПЕК – с 1,54 млн до 1,50 млн баррелей в сутки в 2018 году и с 1,36 млн до 1,29 млн баррелей в сутки в 2019-м.

Всё это усиливает риски для нефтяных цен, временно поддержать которые могло бы новое соглашение о сокращении добычи. Возможность подписания такого соглашения – со снижением добычи на 1,4 млн баррелей в сутки – обсуждалась на последнем заседании мониторингового комитета ОПЕК+, как сообщило на днях Reuters. При этом, как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, участники сделки будут отталкиваться от октябрьских показателей нынешнего года. Де-факто это будет означать возвращение к уровням добычи, которые удерживались странами ОПЕК+ до июньского саммита. А потому технически такое решение может оказаться вполне реализуемым, что позволит на несколько месяцев стабилизировать рынок.

По всей видимости, череда подобных кратковременных скачков и будет в ближайший год определять движение котировок. С одной стороны, на цены будет давить наращивание нефтедобычи в США, прогноз по приросту которой недавно вновь повысило американское Управление по энергетической информации – с 10,74 млн до 10,90 млн баррелей в сутки в 2018 году и с 11,76 до 12,06 млн баррелей в сутки в 2019-м. Тот же эффект будет оказывать и уже упомянутое замедление глобального нефтяного спроса, заложенное в прогнозах не только ОПЕК, но и Международного энергетического агентства: в ноябре МЭА понизило оценку спроса в странах картеля на 2019 год на 300 тыс. баррелей в сутки (до 31,3 млн баррелей). На обратной же чаше весов – завершение льготного периода для покупателей иранской нефти вкупе с новым сокращением нефтедобычи участниками сделки ОПЕК+, которое повлечет за собой снижение коммерческих запасов в странах ОЭСР.

В результате рынок вернется к колебаниям внутри ценового коридора, которые были характерны для него пару лет назад, но уже в иных ценовых границах – не $30 — $60, как это было в 2016 — 2017 гг., а $60 — $80.