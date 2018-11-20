В обед индекс МосБиржи снижался на 0,54%, до 2360,96 п., а РТС корректировался на 0,27%, до 1132,62 п. Внешний фон остаётся негативным, что связано с ухудшением статистики по США и сомнениями рынка в продолжении сильного роста прибыли ведущих компаний. Естественно, что торговый спор между США и Китаем тоже сохраняется. Участники торгов также теряют уверенность в скором восстановлении котировок нефти выше $70, что негативно влияет на перспективы отечественных добывающих компаний, чьи акции были худшими на торгах во вторник. Бумаги Yandex также испытывают давление на фоне общего пессимизма по поводу сектора высоких технологий. В плюсе были бумаги «САФМАР» на фоне запуска программы обратного выкупа на 6 млрд рублей. Акции «Аэрофлота» позитивно реагировали на слабость нефти, а также на заявления компании по поводу внедрения цифровых технологий. В остальном активность на рынке была заметно ниже, чем в предыдущие дни. К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи едва превысил 12,5 млрд рублей.

Ситуация с рублём заметно более стабильная. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4375 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,48%, недельная выросла до 7,65%, а месячная до 7,95%. Первый заместитель председателя ЦБ РФ К. Юдаева сообщила, что в декабре совет директоров регулятора обсудит целесообразность возвращения с покупками валюты в рамках бюджетного правила. Однако покупки не будут осуществляться до января 2019 года. На текущий момент фактор валютных покупок является главным в стабильности рубля. Впрочем, также можно говорить о том, что сокращение вывода капитала при положительном платёжном балансе позволяет отечественной валюте даже укрепляться. Некоторые прогнозы говорят о вероятности усиления внешнего давления в январе, что может заставить ЦБ РФ продлить паузу в реализации бюджетного правила на свободном рынке. В любом случае, остаётся подождать до 14 декабря, когда регулятор прояснит свою позицию.

Европейские технологичные бумаги также оказались заложниками планов Apple по сокращению заказов у поставщиков компонентов. Под давлением были бумаги Renault, которые отреагировали на арест главы концерна Карлоса Гона. В целом рынок напугало то, что инициатива по расследованию зародилась внутри компании и это может стать поводом для аналогичных действий в структурах других производителей. Доходность по 10-летним бондам Италии находилась выше 3,6%, что также свидетельствует о сохранении тревожных ожиданий, поскольку итальянское правительство продолжает отказываться от выполнения требований Еврокомиссии по снижению бюджетного дефицита.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил в рамках конференции в Норвегии, что рынок нефти входит в период повышенной непредсказуемости. По его словам, исключения в рамках американских санкций против Ирана привели к росту предложения на рынке. Однако резервные мощности в мире крайне малы. Он выступил против сокращения производства по итогам встречи OPEC+. Кстати, в этой связи вновь можно было вспомнить, что одной из целей сокращения добычи было не повышение цены, а возвращение инвестиций в отрасль. Об этом ещё в I полугодии неоднократно говорил министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии. К середине европейских торгов нефть смогла ликвидировать утренние потери, но возвращение к росту потребует больше оснований, чем перепроданность.

Фьючерсы на американские индексы вновь торгуются в минусе от 0,65 в Dow Jones до 1,1% в NASDAQ. Одним из главных вопросов торгов будет закрытие бумаг Apple, которые могут оказаться в «медвежьем» рынке. Торговая сеть Best Buy отчиталась лучше ожиданий по прибыли. Office Depot объявляет об обратном выкупе на $100 млн. Бумаги торговой сети Target находятся под давлением из-за слабого отчёта. В целом американский рынок подходит к Дню благодарения в довольно дурном настроении, что весьма редкое явление. Даже вероятный отскок в среду не гарантирует позитивной динамики в последующие дни. Возможно, что какой-то прогресс наметится лишь по итогам встречи Д. Трампа и Си Цзиньпиня в рамках саммита G20 в Аргентине. До этого момента поводов для разворота рынка мало. Отечественные акции особо не волнуются по поводу проблем высокотехнологичного сектора США. Однако для рынка становится важным то, что нефть теряет основания для возвращения к росту. К слову говоря, волнения на рынке также могут продолжиться до встречи лидеров КНР и США, или до 6 декабря, когда OPEC+ может договориться о сокращении производства. Рубль пока защищён от беспокойства положительным сальдо платёжного баланса и отсутствием покупок на свободном рынке в рамках реализации бюджетного правила.