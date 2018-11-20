Начало недели вышло тревожным: открывшиеся фондовые площадки США потянули за собой Европу, которая большую часть дня торговалась в плюсе, пусть и незначительном. По итогам понедельника промышленный индекс Доу Джонс потерял 1,56%, S&P 500 – 1,57%, Nasdaq рухнул на 3,03%. В рамках S&P 500 вчера выросли только защитные акции коммунальных компаний и сектор недвижимости. Индекс волатильности VIX подскочил почти на 12%, достигнув 20,25.

Высокотехнологичные компании возглавили падение рынка. Сектор информационных технологий упал на 3,78% за день. Крупнейшие игроки – Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google (FAANG) – и вовсе вступили в медвежий рынок, потеряв от 20% до 35% с момента своих максимумов в течение 2018 года.

С начала года индекс широкого рынка S&P 500 вырос на ничтожные 1,5% за счёт положительной динамики акций секторов здравоохранения, циклических товаров, коммунальных услуг и IT. В текущем моменте ситуация достаточно тревожная: с начала года доходность защитных акций коммунальных компаний в пять раз превысила среднерыночную. Высокорисковые бумаги технологических предприятий могут в ближайшее время провалиться ниже рынка.

Очередная волна коррекции практически не сказалась на стоимости драгоценных металлов. Золото прибавило 0,16%, серебро – 0,08%. С другой стороны, государственные облигации США подтвердили своё звание самых надёжных активов: инвесторы, сбрасывающие рисковые бумаги, переводили средства в бонды. Облигации разных сроков набирали в цене, а доходность, движущаяся в обратном направлении со стоимостью, достигла 2,79% по двухлетним облигациям, 3,05% по десятилетним и 3,31% по тридцатилетним бондам.

Ввиду продолжающейся коррекции инвесторы стали подвергать сомнению повышение ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании – 19 декабря. Теперь вероятность повышения ставки оценивается даже меньше чем в две трети, хотя ранее она составляла почти 100%. Однако наиболее влиятельные лица ФРС, в частности глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Вильямс (John Williams), продолжают настаивать на ужесточении денежно-кредитной политики, ссылаясь на хорошие макроэкономические данные. Безработица – ключевой показатель, на который ориентируются члены комитета, – остаётся на рекордно низком с 60-х годов уровне – 3,7%.

Свои отчётности продолжают публиковать крупные американские ритейлеры. Так, перед открытием торгов ожидания инвесторов по чистой прибыли на акцию превзошёл Kohl’s, но не оправдал Target. Оба ритейлера следуют за лидерами отрасли (Macy’s и Walmart), которые несмотря на хорошие показатели провалились сильно ниже рынка: Kohl’s и Target перед открытием в минусе на 10%. В течение дня отчитается TJX, но уже сейчас можно сказать с уверенностью, что он не станет белой вороной и последует вниз вслед за своими конкурентами.

Индекс доллара DXY начинает движение вверх, оттолкнувшись от нижней границы восходящего коридора. Позитивные данные о выданных за октябрь разрешениях на строительство и фактическом строительстве новых домов должны подтолкнуть доллар вверх по отношению к ведущим мировым валютам.

Из динамики фьючерсов следует вывод, что открывающиеся в 17:30 МСК рынки США проведут день, осваивая очередные минимумы. Фьючерсы на ведущие индексы теряют от 1-2%. Инвесторы продолжат бегство от риска: притоки капитала увидят фонды и индексы облигаций, золота и защитных бумаг коммунальных компаний вроде S&P 500 Utilities (SPLRCU).