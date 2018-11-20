Нефтяные цены снова под давлением, однако ожидаемая нами консолидация в диапазоне 65-68$ продолжается. Инвесторы продолжают сохранять выжидательную позицию, аналогичным путем поступают и основные экспортёры. В свою очередь, мы сохраняем наш взгляд на нефтяной рынок в краткосрочной перспективе до конца года – для реализации разворота движения нефтяных котировок от стагнации к росту необходим мощный импульс со стороны фундаментальных факторов рынка.

Таким импульсом могут стать либо реальные шаги ОПЕК+ по возвращению к сокращению нефтедобычи, либо более масштабный (в 2-2,5 млн барр. /сутки) в сравнении с текущими оценками рынка спад иранского нефтяного экспорта. На сегодняшний день оба фактора не вселяют уверенности в рыночные настроения. Так, по заявлениям РФ, реальное обсуждение вопросов сокращения нефтедобычи в странах-участниках сделки будет обсуждаться лишь на декабрьском заседании в Вене. До этого момента нефтеэкспортеры продолжат оценивать баланс рынка.

На наш взгляд, возвращение котировок на уровни близкие к 66$ в начале текущей недели является очередным проявлением стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах» в урезанном масштабе. Напомним, что под занавес прошлой недели в рынок поступила информация о том, что в ОПЕК+ рассматривается сокращение на 1,4 млн барр. /сутки как один из вариантов стратегии на следующий год. Заявления РФ в этой ситуации, по нашим оценкам, явно сигнализируют о том, что до декабря конкретики в рынке не появится. Аналогичное влияние на рынок оказывает и отсутствие информации о реальных объёмах спада иранского экспорта нефти – Тегеран до сих пор находится в поиске обходных путей американских санкций, предлагая оставшимся покупателем расчеты в национальных валютах.

Более того, на наш взгляд, к неопределённости в движении нефтяного рынка в последние дни добавился еще один существенный фактор. Тема предполагаемого убийства журналиста в саудовском посольстве в Турции получила новый виток развития. По данным ЦРУ, существует прямая связь между данным убийством и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Конгресс США пока что не вынес окончательного решения о том, кого считать виновным в данном преступлении. Однако развитие событий в данном ключе позволило активизироваться оппонентам принца внутри Саудовской Аравии. По некоторой информации, в Саудовской Аравии могут задуматься о смене наследника трона – в поддержку этой инициативы выступают многочисленные братья и племенники Салмана, которые по совместительству являются и потенциальными наследниками престола.

По нашим оценкам, позиция американского истеблишмента весьма близка к дальнейшему ужесточению – Саудовская Аравия продолжает закупки российского вооружения. Следует заметить, что присутствуют и весомые факторы, препятствующие усилению давления США на принца. Саудовская Аравия является одним из главных союзников Штатов на Ближнем Востоке, а бен Салман де-факто является ретранслятором западного влияния в регионе. Потеря дружественных отношений с таким союзником, вероятно, в существенной мере ослабит американские позиции на Ближнем Востоке.

Также мы видим угрозы и для ценовой конъюнктуры нефтяного рынка в случае, если бен Салман будет смещен. Наследный принц имеет весьма обширные планы по модернизации саудовского общества и экономики в целом, реализация которых возможна лишь при профицитом бюджете королевства. Именно данная необходимость ускоренного наполнения бюджета, по нашим оценкам, стала одним из основных факторов, побудивших саудитов занять позицию одного из локомотивов в сделке ОПЕК+.

На сегодняшний день бен Салман концентрирует в своих руках существенные объёмы власти в королевстве и является своеобразным гарантом сохранения пакта ОПЕК+. Таким образом замена наследного принца может поставить под угрозу существование кооперации на нефтяном рынке между картелем и странами вне ОПЕК. Полагаем, что новостной фон касательно дальнейшего развития событий в данном расследовании будет оказывать существенное влияние на настроения инвесторов.

До конца недели при отсутствии всплесков новостного фона ожидаем продолжения консолидации котировок в диапазоне 65-68$.