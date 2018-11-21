Это был «не день Бэкхема» для рынка нефти. Сохранение массы внешних рисков вкупе с намерением ряда участников нефтяного сектора нарастить добычу сырья обвалили котировки черного золота за вечер вторника почти на 5%, к февральскому минимуму на отметке $61,71. Сегодня утром баррель Brent торгуется с коррекцией по $63,50, но перспектива более чем мрачная, несмотря на наличие противовеса.

Понятно, что львиная доля этой распродажи — чистой воды эмоции, непонимание перспектив и огромное количество шортов в сырье, которые были открыты ранее. Но это не отменяет наличия негативных для нефти фундаментальных факторов, которые будут работать еще долго.

Среди положительных для сырья моментов отмечу данные от API, где после восьми недель непрерывного роста запасы нефти сократились на 1,5 млн баррелей и составили 439,2 млн баррелей. Кроме того, в информационном поле фигурирует Индия с рекордным октябрьским объемом импорта черного золота.

Однако техническая картина для сырья сохраняется нисходящей на среднесрочную перспективу, хотя в моменте не исключен отскок к отметке $64 за баррель нефти марки Brent. Стоит обратить внимание, что означенная ранее поддержка на уровне $60,50 пока остается нетронутой, но актуальность ее увеличивается.