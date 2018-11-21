Во вторник, 20 ноября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 61 коп. (+0,94%), до 66,16 руб., курс евро – на 15 коп. (+0,21%), до 75,24 руб.

Биржевые торги по рублевым парам завершились в минусе. Рубль сильно подешевел к доллару США на фоне его укрепления на рынке форекс и незначительно просел к евро. Помимо доллара негативное влияние на динамику курса рубля оказал обвал нефтяного рынка. Цена на Brent упала на 7,7%, до $61,64 за баррель.

Покупатели фьючерсов на нефть продолжили закрывать длинные позиции. Этому способствовали как технические факторы, так и фундаментальные: участники рынка ждут результатов ОПЕК (встреча участников организации состоится в декабре); произошло падение американских фондовых индексов и укрепление доллара США.

Курс евро по отношению к доллару упал на 100 пунктов, до $1,1359. Его падению тоже способствовало общее укрепление американской валюты, в ответ на бегство инвесторов от рисков, а также неопределённость вокруг Италии, которая не желает вносить изменения в бюджет. Еврокомиссия может ввести против страны санкции. Свое решение они должны обнародовать сегодня, 21 ноября.

В среду на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 1,7%, до $63,36. Нефть дорожает после публикации отчета Американского инистую нефти, в котором отражено сокращение запасов нефти на 1,55 млн баррелей (первое снижение с середины сентября). Сегодня выйдет отчет Минэнерго США. Ожидается, что запасы сырой нефти за минувшую неделю увеличились на 3,45 млн баррелей. В связи с этим ростом котировок будет ограниченным.

Думаю, что по нефти худшее уже позади. С открытия Московской биржи ожидаю падение курса доллара ниже 66 руб., до 65,90 руб., курса евро – до 74,95 руб. Пара доллар/рубль сохранит боковое движение около 65,80 руб. пока трейдеры на нефтяном рынке не определяться с направлением цены.

Евро сохранит боковое движение на уровне 75 руб. По евро формируется разворотная формация. Если разрешится ситуация с итальянским бюджетом в ближайшее время и прояснится с Brexit, то пара двинется опять к 77 руб.