Американские биржевые площадки во вторник продолжили снижение на фоне опасений инвесторов насчет замедления глобальной экономики и информации о том, что администрация Трампа рассматривает более жесткие ограничения на экспорт технологий. Стоимость акций Apple с октябрьских максимумов упала на 24%, потеряв в капитализации около 250 миллиардов долларов. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,82%, закрывшись на отметке 2641,89 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 2,21%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 1,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на один базисный пункт до 3,05%. Индекс MSCI Еmerging Мarkets упал на 1,7%. В четверг биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения. Как правило, на выходные заокеанские игроки закрывают "короткие" позиции, что будет способствовать отскоку на американском фондовом рынке.

Во вторник впервые с 14 февраля цена эталонного сорта Brent опускалась ниже отметки $62 за баррель, потеряв по итогам торгов 6,97% и закрывшись на отметке $62.44.

Пользуясь молчанием со стороны ОПЕК, "медведи" смогли продавить ключевой уровень $65, что привело к срабатыванию защитных стоп-приказов и дальнейшему снижению цены "черного золота". На данном этапе нефтяные котировки попробуют нащупать поддержку в диапазоне $60 — $62 за баррель Brent. Вышедшие данные от Американского института нефти показали снижение недельных запасов на 1,54 миллиона баррелей, в то время как опрошенные агентством Bloomberg эксперты ждали роста запасов сырой нефти на 3,45 миллиона баррелей. Сегодня в 18:30 МСК игроки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,36%, закрывшись на отметке 2341,5 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 — 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2350 и 2375 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровне 110000 и основная на 108500 пунктов. Сопротивления расположены на 112000 и 114000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,16, потеряв 0,94% по отношению к американскому доллару. Стоит отметить, что российская валюта на фоне очередного обвала нефтяных цен смотрится достаточно сильно и в текущей ситуации локальным сопротивлениям в паре выступает отметка 66,25, отбой от которой может снова дать шансы на укрепление к уровню 65.