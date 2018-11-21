Как и в прошлый вторник нефть вчера обвалилась. Падение составило более 6%, хотя опять не было никаких фундаментальных и новостных причин для такого снижения. Ничего не изменилось и по времени распродаж – они начались перед открытием американских фондовых площадок и ускорились с выходом инвесторов США на торги.

Такое сильное падение объясняется спекулятивной «медвежьей» атакой, вызвавшей в том числе закрытие лонгов теми трейдерами, кто рассчитывал, что котировки сырья не пройдут поддержку в районе 64,5-65 доллара за баррель. Нефть опускалась до 61,7 доллара.

Сегодня с утра «черное золото» рисует отскок более чем на доллар по сравнению с ценами на полночь. Кроме сильной технической перепроданности, поводом для локального роста стала информация Американского института нефти о снижении запасов на 1,5 млн баррелей. Если данные о снижении запасов подтвердит сегодня Минэнерго США, то отскок может быть продолжен.

Не исключено также, что в ближайшее время мы услышим порцию «словесных интервенций» со стороны высокопоставленных членов ОПЕК, направленных на предотвращение паники и дальнейшего обвала на рынке нефти.

Поэтому в ближайшее время отскок очень вероятен. До какой отметки он дойдет – 65, 67 или 72 доллара за баррель, сказать сложно, как и строить среднесрочные прогнозы по нефти до решения ОПЕК+ относительно уровня добычи в следующем году. Но в любом случае удары вниз очень вероятны и целью их станет отметка 58 долларов за баррель.

После вчерашнего падения на 1,7-2,1% американских индексов фьючерсы на них сегодня с утра рисуют отскок на 0,4-0,5%. Это ограничит желание продолжить распродажи российских акций в первой половине дня. Удивительно, но при таком обвале нефти российский рынок держится очень уверенно и особых негативных настроений не видно. Если внешний фон продолжит улучшаться, то Индекс Мосбиржи попробует вернуться выше важного уровня 2360 пунктов.

Устоял перед нефтью и рубль, лишь под закрытие глобальных рынков уйдя выше 66 руб за доллар. Сегодня на мировом валютном рынке наблюдаются попытки осторожного снижения доллара, что вкупе с отскакивающей нефтью позволит рублю с утра окрепнуть, а во второй половине дня возможен вновь уход российской валюты в диапазон 65-65,5 руб за доллар.