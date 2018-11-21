Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как умеренно негативный. Торги на сырьевых площадках накануне проходили в драматичном ключе. Нефть марки Brent потеряла за день 6.8%, что является новым рекордом года. При этом дополнительной негативной информации, которой можно было бы объяснить столь сильное снижение, не появилось. На наш взгляд, торги проходят под контролем спекулянтов, не оценивающих фундаментальных факторов, а просто следующих за локальным трендом. Сюда же стоит добавить низкую уверенность в том, что баланс на рынке может быть достигнут. Представитель ОАЭ в ОПЕК вчера отметил, что страны участники в основном согласны сокращать добычу, но не решили на сколько, что добавляет неопределенности.

Дополнительным фактором падения котировок нефти является высокий интерес к хеджированию от риска дальнейшего снижения, что приводит к давлению со стороны продавцов на срочном рынке. В данный момент активность в пут-опционах на нефть настолько же высока как в 2014 году, когда страны ОПЕК решили не ограничивать добычу, что привело к продолжительному пике. В начале недели уровни 62-63 отмечались нами как вероятная цель для снижения, после ее достижения вероятность локального отскока вверх значительно увеличилась.

Проблемы вчера были и на американских площадках. Индексы США вновь закрыли день в минусе. В первую очередь за счет Microsoft и Apple, потерявшей 4.78%. Инвесторы продолжают пересматривать перспективы продаж крупнейшей компании мира, что сильно влияет на индексы в целом. Помочь исправить положение может только соглашение США и Китая, которое все дальше. Особенно после заявления спецпредставителя США по торговле, который считает, что Пекин в 2018 не изменил свои действия с тех пор, как в марте были озвучены претензии Белого дома.

Глава ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что ФРС должна приостановить повышение ставки. На наш взгляд, это важный сигнал, который может сказаться на решениях регулятора, так как в финансовом сообществе растет убежденность в поспешном ужесточении монетарной политики. Ранее несколько представителей FOMC проявили обеспокоенность относительно будущих темпов роста экономики, что также является признаком их приверженности более мягкого сценария. Учитывая снижение индексов США, ФРС может уменьшить планируемое число повышений ставки на 2019 год, хотя в первую очередь будет следить за экономическими индикаторами.

Акции «МТС» стали аутсайдером торгов после отчета по МСФО за 3 кв. 2018, в котором компания отразила итоговый убыток в 37 млрд. руб. из-за создания резерва под выплату штрафа по делу о коррупции в Узбекистане, которое пока не завершено. Под сомнение попадают дивиденды по итогам года, которые зависят от чистой прибыли, поэтому выход из бумаг может продолжиться. Сегодня ожидаем отчет «Фосагро» по МСФО за 3 кв. 2018.