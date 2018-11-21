Рынок акций РФ в начале торгов мало изменится в отсутствие сильных сигналов с азиатских развивающихся рынков. Рынок нефти пытается корректироваться вверх, что окажет поддержку рублю.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается незначительное изменение индекса Мосбиржи в пределах 0,3%, в районе 2335-2350 пунктов, в качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2330 и 2320, значимыми сопротивлениями станут отметки 2360 и 2370, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Утреннее восстановление нефтяных котировок будет поддерживать рубль в начале сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара — 65,5-66,8 рубля, для европейской валюты — 74,5-76 рублей, оценил он.

Прогноз по доллару на сегодняшние торги: 65,65-66,25 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Большинство основных фондовых индексов США по итогам прошлых торгов снизились на 1,7-2,2% на фоне продолжающегося падения акций компаний технологического сектора и мировых цен на нефть. Dow Jones и S&P 500 во вторник ликвидировали весь прирост с начала 2018 года, уйдя в "красную" зону.

Фьючерсы на фондовые индексы США с утра повышались на 0,4-0,6%. Азиатские биржи при этом менялись разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, китайский Shanghai SE Composite Index повышался на 0,05%.

Стоимость нефти на утренних торгах повышалась на 1,2%, до 63,30 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,1388 доллара против 1,1368 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник ощутимо снизился из-за резкого ухудшения внешнего фона. Падение западных фондовых рынков и провал нефтяных котировок к минимумам с марта придавили стоимость российских активов.

По итогам дня рублевый индикатор Мосбиржи упал на 1,36%, до 2341,60 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,66%, до 1116,85 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника повысился на 62 копейки — до 66,17 рубля, евро — на 16 копеек — до 75,25 рубля.