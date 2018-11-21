Снижение турбулентности на рынках оказало поддержку экономике страны. По нашим оценкам, в октябре темпы роста российского ВВП увеличились до плюс 2,3% (по сравнению с предварительной оценкой Росстата на уровне плюс 1,3% в 3 кв. 2018 г.). Наибольший положительный вклад в экономический рост за отчетный период внесли промышленность, строительство и сельское хозяйство. При этом значительное падение объемов трубопроводного транспорта, производства тепловой и электрической энергии, а также снижение темпов роста добычи природного газа вследствие аномально теплой погоды в октябре оказали негативное воздействие на темпы роста экономики. Увеличение темпов роста в строительном секторе в целом на фоне спада в жилищном строительстве говорит об умеренном росте инвестиционной активности (по данным Росстата, в январе–сентябре капитальные инвестиции увеличились на 4,1%).

Мы полагаем, что в значительной степени этому способствовала относительная стабилизация рубля (в октябре средний курс доллара к рублю снизился на 2,6% месяц к месяцу) благодаря ослаблению санкционной риторики и высоким ценам на нефть. Поскольку ожидаемое введение нового пакета санкций, связанных с инцидентом в Солсбери, вряд ли приведет к резким скачкам курса рубля, а принятие жестких ограничительных мер в отношении российского суверенного долга и крупнейших финансовых институтов, с нашей точки зрения, маловероятно, мы ожидаем сохранения умеренных темпов роста экономики в краткосрочной перспективе. Однако принятые решения, предусматривающие заметное увеличение НДС с 1 января 2019 г., которое вызовет значительное ускорение инфляции в первой половине года, могут привести к ощутимому снижению среднесрочных темпов экономического роста.