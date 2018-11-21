Из-за сильного роста промпроизводства на 3,7% г/г в октябре и роста инвестиций до 5,5% г/г в 3К18 Минэкономразвития оценило рост ВВП за октябрь на уровне 2,5% г/г, однако эта цифра не отражает реальное положение дел. На практике статистика октября говорит о сильном ухудшении потребительского тренда не только потому, что рост оборота розничной торговли составил всего 1,9% г/г, самый слабый результат с августа 2017 г., но и потому, что замедлился рост зарплат, и выросла безработица. Ухудшение динамики доходов отражает окончание электорального цикла и определяет взгляд на 2019 г.

Замедление роста оборота розничной торговли до 1,9% г/г в октябре и замедление роста зарплат отражают завершение электорального цикла

Ускорение инфляции должно привести к замедлению роста потребления. Данные за октябрь полностью подтвердили этот прогноз – рост оборота розничной торговли составил всего 1,9% г/г, показав самый низкий уровень с августа 2017 г. и почти совпал с нашим прогнозом роста на 1,8% г/г, тогда как консенсус-прогноз ожидал роста на 2,4% г/г. Но главный вывод из публикации вчерашней статистики в том, что начала ухудшаться динамика доходов, отражая завершение электорального цикла. В октябре рост номинальных зарплат составил всего 8,1% г/г, в реальном выражении – 4,4% г/г; оценка роста зарплат за сентябрь была понижена до 8,4% г/г в номинальном выражении (изначальная оценка – 10,8% г/г) и 4,9% г/г в реальном выражении (изначально – 7,2% г/г). С учетом этого пересмотра, замедление роста зарплат теперь выглядит траекторией последних двух месяцев. Безработица, которая, как мы ожидали, должна была стабилизироваться на уровне 4,5-4,6% в 2019 г., выросла до 4,7% в октябре, то есть вернулась на уровень июля 2018 г. Все эти цифры указывают на то, что рост оборота розничной торговли, скорее всего, будет замедляться и далее.

Замедление роста розничных кредитов в октябре дополняет ухудшение ситуации с доходами населения

Еще одна плохая новость для потребительского тренда связана с замедлением роста розничных кредитов в октябре. Розничный кредитный портфель банков вырос всего на 1,7% м/м в октябре – это самый низкий уровень с апреля 2018 г., указывающий на то, что рынок отреагировал, во-первых, на решение ЦБ повысить ключевую ставку в сентябре на 25 б. п. до 7,5% и, во-вторых, на решение ЦБ повысить коэффициенты риска с целью сдержать рост розничных кредитов. Ухудшение динамики доходов, проиллюстрированное замедлением роста зарплат, будет сдерживать дальнейший рост кредитования, что, в свою очередь, ограничит конечное потребление.

Рост инвестиций в основной капитал 5,5% г/г в 3К18, однако его источником выглядит сектор добычи полезных ископаемых

Слабый потребительский тренд в октябре, тем не менее, был нейтрализован сильными результатами промпроизводства, рост которого сильно превысил наш прогноз (2,5% г/г) и консенсус-прогноз (2,3% г/г), составив 3,7% г/г. Статистика по строительству также оказалась весьма сильной – сектор вырос на 2,9% г/г в октябре, показав максимальный рост с июня 2018 г. Кроме того, рост инвестиций в основной капитал в 3К18 ускорился до 5,5% г/г после 3,6% г/г в 1К18 и 2,8% г/г в 2К18. Тем не менее, несколько соображений затрудняют позитивную интерпретацию этих цифр. Во-первых, рост промпроизводства связан с сектором добычи полезных ископаемых – этот сегмент вырос на 7,4% г/г в октябре и на 6,9% г/г в сентябре против 2,9% г/г за 9М18. Обрабатывающая промышленность росла при этом всего на 2,7% г/г в октябре против 3,3% г/г за 9M18. Во-вторых, тот факт, что ускорение роста в обрабатывающей промышленности не произошло, противоречит факту ускорения роста инвестиций. Таким образом, мы склонны считать, что скачок в инвестициях был вызван некоторыми проектами в секторе добычи полезных ископаемых, что указывает на слабую структуру роста. В-третьих, быстрый рост инвестиций в основной капитал в прошлом не приводил к сильному росту валового накопления основного капитала в структуре ВВП – в 1П18 первый показатель составил 3,2% г/г, тогда как второй показал рост всего на 1,3% г/г.

Минэкономразвития оценивает рост ВВП в октябре в 2,5% г/г, но эта цифры обманчива

Сильный рост промпроизводства и инвестиций вызвали рост ВВП, который, по оценке Минэкономразвития, составил 2,5% г/г в октябре. Тем не менее, это ускорение противоречит очевидному ухудшению потребительского тренда, которое, как мы считаем, в большей степени будет определять развитие ситуации в экономике в 2019 году. Мы ожидаем дальнейшего замедления роста потребления до 1,5% г/г в следующем году, что приведет к замедлению роста ВВП до 0,8% г/г в 2019 г., по нашим оценкам.