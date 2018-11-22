По итогам вчерашних торгов рубль отвоевал все потери, которые он понес во вторник. Поддержку ему оказали небольшой отскок цены на нефть, налоговый период и успешные аукционы Минфина РФ.

Президент США Дональд Трамп через твиттер поблагодарил Саудовскую Аравию за увеличение добычи черного золота и снижение цен на нефть. После 7% обвала цена на нефть скорректировалась до уровня $64,44 за баррель. Участники рынка даже проигнорировали опубликованный отчет Минэнерго США, в котором было отражено увеличение запасов нефти в стране на 4,9 млн баррелей за неделю к 16 ноября. Запасы бензина уменьшились на 400 тыс. баррелей, дистиллятов – на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне 11,700 млн баррелей в день.

По паре доллар/рубль торги завершились на отметке 65,66 руб., а по паре евро/рубль – на уровне 74,76 руб. На биржах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,4%. При сохранении отрицательного значения торги по рублевым парам на Московской бирже откроются небольшим ростом на 10-15 коп.

В США сегодня выходной день, поэтому активность на рынке Форекс и объемы будут снижены. В связи с этим по рублевым парам ожидаю консолидацию на текущих уровнях в диапазоне 80 копеек. Для доллара выделяю диапазон 65,40 – 66,20 руб. Для евро такой торговый коридор находится в границах 74,55 — 75,35 руб.