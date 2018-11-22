По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы оказались преимущественно на положительной территории благодаря закрытию игроками "коротких" позиций перед длинными выходными. Кроме того, умеренный оптимизм инвесторов был поддержан информацией, что ФРС США рассматривает варианты приостановки темпов повышения процентной ставки в 2019 году. Индекс широкого рынка S&P500 прибавил 0,30%, закрывшись на отметке 2649,93 пункта, промышленный индекс Dow Jones по отношению к предыдущему дню не претерпел изменений, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,92%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт составив 3.06%. Сегодня фондовые и облигационные рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня Благодарения, в пятницу на биржах США короткий торговый день.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,53%, закрывшись на отметке $63,50. Положительной динамике цен на "черное золото" способствовали такие факторы, как частичная фиксация "коротких" позиций и вышедшие данные от Минэнерго США, которые, несмотря на увеличение запасов сырой нефти, продемонстрировали достаточно высокий спрос на бензин и дизельное топливо. Представленный отчет нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по итогам недели по 21 ноября показал снижение количества нефтяных буровых в США на три единицы, до 885 штук.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,7%, закрывшись на отметке 2357,97 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2340 — 2320 пунктов, сопротивления расположены на 2365 и 2380 пунктов. Локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 112000 и 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000 пунктов.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 65,66, прибавив 0,76% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации динамика российской валюты по большей части сопряжена с движениями валют развивающихся стран. В среду валютный индекс MSCI Emerging Markets вырос на 0,1% до максимальных отметок с августа текущего года. На данном этапе локальным сопротивлением в паре рубль-доллар выступает отметка 66,25. Поддержки находятся на 65,50 и 65.